Firmino: 'Salah ve Mane birbirlerini sevmezdi'

Anfield'da sekiz yıllık kupa dolu bir dönemin ardından geçen yaz Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino, Avrupa'nın en yıkıcı hücum ortaklıklarından birini oluştururken ikili arasında "itfaiyeci" rolünü oynadığını söyledi.



"HEPSİNİ İLK ELDEN GÖRDÜM"



Firmino, "Sí Senor: Liverpool Yıllarım" adlı kitabında "Bu adamları çok iyi tanıyordum, belki de herkesten daha iyi" diye yazdı. "Sahada ben de onların ortasındaydım. Bakışları, yüz buruşturmalarını, beden dilini, biri diğerine kızdığında duyulan tatminsizliği ilk elden gördüm. Bunu hissedebiliyordum." dedi.



İkili arasındaki gerilimin 2018'de başladığını söyleyen Roberto Firmino, "Birçok kişi için, Sadio ile Mo arasındaki [Ağustos 2019'da Burnley'e karşı] anlaşmazlık ilkti, bazıları için ise ilk ve son. Ancak bunun bir önceki sezon olan 2018-19'dan bu yana gelişmekte olduğunu biliyordum. İçgüdülerim ve görevim amacı aralarındaki durumu yatıştırmaktı. Ateşe su dökün, asla benzin dökmeyin." ifadelerini kullandı.



"HEP PROFESYONELCE DAVRANDILAR"



İki oyuncunun hep içine kapanık olduğunu söyleyen Roberto Firmino, "Onlar hiçbir zaman en iyi arkadaş olmadılar; her biri kendi içine kapandı. İkisinin konuştuğunu görmek nadirdi ve bunun Afrika müsabakalarındaki Mısır-Senegal rekabetiyle bir ilgisi olup olmadığından emin değilim. Gerçekten inanmıyorum. Bilmiyorum ama hiçbir zaman konuşmayı bırakmadılar, bağlarını koparmadılar, her zaman son derece profesyonelce hareket ettiler." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:



"Hiçbir zaman taraf tutmadım. Bu yüzden beni seviyorlar: Topu her zaman ikisine de verdim; tercihim takımın zaferinden yanaydı. Çoğu kişi hücum üçlüsüne taktik açıdan ne kattığım üzerinde yoğunlaşıyor ama belki de insani yönü de bir o kadar önemliydi. Eğer bunu yapmasaydım, sahada ikisi arasında fırtınalardan başka bir şey olmazdı."



"BENİ ÇIKARMAK DAHA KOLAYDI"



Salah ve Mane yerine kendisinin oyundan çıkmasının daha kolay olduğunu söyleyen Roberto Firmino, "Belki de bu yüzden Klopp'un en çok oyundan çıkardığı isim bendim. Üçümüzün de çok farklı kişilikleri vardı ve Patron yere şişe falan atmayacağımı biliyordu. Eğer rahatsız olsaydım konuşurdum. Daha sonra özel olarak ona... Bir oyuncu değişikliği gerektiğinde, Bobby'yi çıkarmak diğer ikisini üzmekten daha kolaydı." dedi ve şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:



"Diğer oyuncular da dahil olmak üzere herkes bu işin nasıl yürüdüğünü biliyordu. Bu, Liverpool'da en kötü saklanan sırdı; doğal olarak kimse ne düşündüğümü ya da nasıl hissettiğimi sormadı. Bu benim doğam; önce takım gelir. Patron (Jurgen Klopp) bunu biliyordu."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU