Firmino, imzadan bir adım uzakta

Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino, Al Ahli'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Firmino, imzadan bir adım uzakta
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03 Temmuz 2023 21:22
Liverpool macerasını sezonun sona ermesiyle birlikte noktalayan Roberto Firmino, Suudi Arabistan modasına uyuyor.

Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile 2026 yılına kadar anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine Firmino'nun, Al Ahli için sağlık kontrollerinin ilk bölümünü tamamladığı aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Firmino, Chelsea'den Édouard Mendy'nin ardından Al Ahli'nin bu yaz yaptığı ikinci önemli transfer olacak.

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