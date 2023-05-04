'Firmino, Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor!'

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



İspanyol basını Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor.



G.SARAY'I DEĞERLENDİRİYOR



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuya sarı kırmızlılar dahil birçok kulübün teklif yaptığı belirtilirken oyuncunun değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.



Bonservis maliyetinin olmamasına rağmen oyuncunun Liverpool'dan aldığı yüksek maaş sebebiyle sarı kırmızılıları zorlayacağı ifade edildi.



ŞARTLARI ZORLAYACAK



Ayrıca, Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları da zorlayacağı kaydedildi.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Firmino, İngiliz ekibiyle çıktığı 360 maçta 109 gol ve 79 asist yaptı.





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