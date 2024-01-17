Firmino'dan geleceği için karar!

Al Ahli forması giyen ve takımdan ayrılabileceği iddiaları çıkan Roberto Firmino, devre arasında Suudi Arabistan ekibinden ayrılmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Firmino'dan geleceği için karar!
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17 Ocak 2024 18:38
Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, geleceği için kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın hakkındaki transfer iddialarına rağmen devre arasında Al Ahli'den ayrılmayacağı aktarıldı.

Liverpool'dan yaz transfer döneminde Al Ahli'ye transfer olan 32 yaşındaki Firmino, Suudi Arabistan temsilcisinde 19 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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