Firmino'dan geleceği için karar!

Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, geleceği için kararını verdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın hakkındaki transfer iddialarına rağmen devre arasında Al Ahli'den ayrılmayacağı aktarıldı.
Liverpool'dan yaz transfer döneminde Al Ahli'ye transfer olan 32 yaşındaki Firmino, Suudi Arabistan temsilcisinde 19 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın hakkındaki transfer iddialarına rağmen devre arasında Al Ahli'den ayrılmayacağı aktarıldı.
Liverpool'dan yaz transfer döneminde Al Ahli'ye transfer olan 32 yaşındaki Firmino, Suudi Arabistan temsilcisinde 19 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.