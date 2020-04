"Vatandaşlarımız ekmeği değil, sağlıklarını düşünsün"

"Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu hafta sonu ikinci kez 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağında, ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini söyledi.Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında 31 ilde ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.Vatandaşların bu sürede yeteri kadar ekmeği temin ettiğini aktaran Balcı, fırıncı esnafının tamamının bu süreçte çalıştığını bildirdi.Balcı, bu anlamda gereken hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:Vatandaşların sosyal mesafeyi her zaman her yerde korumaları gerektiğini anlatan Balcı, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.Balcı, bazı vatandaşların geçen hafta cuma günü gösterdiği paniğin yersiz olduğunun görüldüğünü belirterek, "" diye konuştu.Fırıncı esnafının böyle bir zamanda ticareti bir kenara bırakıp öyle çalıştığına dikkati çeken Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu felaket zamanında da geçerlidir. Ticaretin yanı sıra fırıncı esnafımızın fedakarlıkları var. Zaman gözetmeksizin çalışıyorlar. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Onlar da kendilerini koruyorlar. Fırın çalışanlarının yaptığı çalışmayı küçümsememek gerekir. Onlara teşekkür ediyorum. Bu süreci de atlatacağız."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan'daki Kabine Toplantısının ardından 17 Nisan Cuma gece yarısından itibaren hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.