Fırın sütlaç nasıl yapılır?

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yapılışı, incelikleri, malzemeleri ve tarifi burada. İşte en lezzetli fırın sütlaç yapımı için ihtiyaçlarınızYapılışı İçin Malzemeler1 litre süt1 su bardağı şekerYarım su bardağı pirinç3 yemek kaşığı buğday nişastası1 paket vanilya2 su bardağı suYarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın.Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.Pirinçleri yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda pişene kadar haşlayın. Sütten 2 parmak kadarını ayırın. Kalan sütü ve vanilyayı pirinçlere ekleyip kaynamasını bekleyin. Kaynayan sütlaca şekeri ve kalan sütle ezdiğiniz buğday nişastasını ekleyin. 10-15 dakika daha kaynatıp altını kapatın.Fırına uygun kaplara sütlacınızı bölüştürün. Kapları yarısına kadar su dolu tepsiye yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Üstü kızarınca çıkarıp dövülmüş fındık ya da ceviz serperek servis edebilirsiniz.