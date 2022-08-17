Fırın Sütlaç nasıl olur, nasıl yapılır, tarifi

Fırın sütlaç yapımı, nasıl yapılacağı, incelikleri, malzemeleri ve tarifi burada. İşte en lezzetli fırın sütlaç yapımı için ihtiyaçlarınız
Fırın Sütlaç Yapılışı İçin Malzemeler1 litre süt
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
2 su bardağı su
Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)
ADIM ADIM FIRIN SÜTLAÇ
Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.
Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın.
Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.
Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)
Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.
FIRIN SÜTLAÇ
Pirinçleri yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda pişene kadar haşlayın. Sütten 2 parmak kadarını ayırın. Kalan sütü ve vanilyayı pirinçlere ekleyip kaynamasını bekleyin. Kaynayan sütlaca şekeri ve kalan sütle ezdiğiniz buğday nişastasını ekleyin. 10-15 dakika daha kaynatıp altını kapatın.
Fırına uygun kaplara sütlacınızı bölüştürün. Kapları yarısına kadar su dolu tepsiye yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Üstü kızarınca çıkarıp dövülmüş fındık ya da ceviz serperek servis edebilirsiniz.
İZLE: FIRIN SÜTLAÇ
Fırın Sütlaç Yapılışı İçin Malzemeler
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
2 su bardağı su
Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)
ADIM ADIM FIRIN SÜTLAÇ
Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.
Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın.
Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.
Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)
Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.
FIRIN SÜTLAÇ
Pirinçleri yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda pişene kadar haşlayın. Sütten 2 parmak kadarını ayırın. Kalan sütü ve vanilyayı pirinçlere ekleyip kaynamasını bekleyin. Kaynayan sütlaca şekeri ve kalan sütle ezdiğiniz buğday nişastasını ekleyin. 10-15 dakika daha kaynatıp altını kapatın.
Fırına uygun kaplara sütlacınızı bölüştürün. Kapları yarısına kadar su dolu tepsiye yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Üstü kızarınca çıkarıp dövülmüş fındık ya da ceviz serperek servis edebilirsiniz.
İZLE: FIRIN SÜTLAÇ
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