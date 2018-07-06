Fırçalarıyla Dünya Kupası'nı izleyen taraftarları rengarenk yaptılar!

Futbol heyecanının sürdüğü Rusya'da, ellerinde fırçalarla futbolseverlerin yüzüne bayrak çizen boyacılar, şampiyonaya renkli katıyor.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uğrak noktalarından biri de stat çevresinde yer alan ve futbolseverlerin yüzlerini ülke bayraklarıyla renklendiren boyacılar.

Ellerindeki paletler ve fırçalarla, ince bir işçilik sonucunda futbolseverlerin yüzlerine, destekledikleri milli takımların ülke bayraklarını çiziyorlar.

Maç saati yaklaştıkça önlerindeki kuyruk da uzayan boyacılar, zaman zaman güvenlik güçleriyle sorunlar yaşasa da her şehirde ve her statta taraftarları mutlu etmeyi sürdürüyor.

- Bir bayrak 100 ruble

Her maçta yaklaşık 10-15 arası boyacıyı stat etrafında farklı noktalarda görmek mümkün.

Zaman zaman gelen talepler doğrultusunda taraftarların yüzlerini ülke bayraklarının renklerine boyadıkları görülüyor.

Yanağa veya alın bölgesine çizilen ortalama bir bayrağın ücreti ise 100 ruble, yani yaklaşık 7,5 lira.

- Ortalama 100-150 kişi

Güvenlik güçlerinden çekindikleri için kameraya konuşmaktan çekinen boyacılar, mesaiye erken başlıyor.

Şehir merkezinde güne başlayan boyacılar, işe erken koyuluyorlarsa kimi günlerde 100-150 kişinin yüzünü boyuyor.

Bu da yaklaşık 10 bin-15 bin ruble (yaklaşık 750 lira-bin 100 lira) kazanç anlamına geliyor.

- En büyük ilgi ev sahibi takım taraftarlarından

Yüzlerine en çok bayrak çizdirenler ise ev sahibi Rusya'nın taraftarları.

Ruslar'ın ardından Güney Amerika ülkelerinin taraftarları yüzlerini boyatırken, Türkiye gibi Dünya Kupası'na katılmayan ülkelerden gelen futbolseverler de yüzlerine ülkelerinin bayraklarını çizdiriyor.

Boyacılar, Rusya'da futbol heyecanının yaşandığı her şehirde, her stat önünde her an karşınıza çıkabilir.



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Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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