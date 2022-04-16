Fırat Gül: 'Çok iyi bir galibiyet aldık'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Fırat Gül, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiklerinden bu yana 3 antrenman ve toplantıyla bu maça hazırlandıklarını dile getirerek, futbolcuların sahada ciddi bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.



Futbolcuların istedikleri oyun planını sahaya yansıttığını ifade eden Gül, "Taktik ve oyun planı önemli. Bunların ötesinde futbolcuların enerjisi, coşkusu, sahaya yansıttıkları karakter daha önemli. Bugün taraftarlarımızla beraber çok iyi bir galibiyet aldık. Onlar da bizi maçın başından sonuna kadar destekledi. Bundan sonraki maçlarda da aynı atmosferi korumayı ümit ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreci iyi bir şekilde tamamlayıp, sezonu güzel bir finalle kapatacağız." diye konuştu.





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