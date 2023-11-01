Fırat Fidan: ''Yakup Arda, yetenekli ve karakterli''

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine 21. dakikada oyuna dahil olan 18 yaşındaki genç yetenek Yakup Arda Kılıç futboluyla alkış topladı.
Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor'dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Yakup Arda'nın performansından büyük mutluluk duyduklarını aktardı.
''HEM YETENEKLİ HEM KARAKTERLİ''
Milliyet'e konuşan Fidan, ''Yakup Arda 2015'ten bu yana özkaynak sistemimizde yer alan bir oyuncu. Sağ ve sol kanatta oynuyor. Akademi takımlarımızda hem karakterli hem de yetenekli oyuncuları tercih ediyoruz. Yakup Arda bu profilde bir genç. Oynadıkça daha iyi olacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
Fırat Fidan, Yakup Arda Kılıç'ın yanı sıra Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alan bir diğer genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun U-19 Akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe tarafından Burak Yılmaz'a tavsiye edildiğini bildirdi.
Siyah-beyazlı yönetici, ''Hocalarımız zaten sürekli iletişim halindeler. Serdar hoca iki genç için Burak Yılmaz'a olumlu bilgiler verdi. Burak hoca da Yakup Arda'ya hiç çekinmeden forma şansı tanıdı. Böyle bir maçta verdiği şans için Burak hocaya teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Fırat Fidan, U-14 yaş grubundan itibaren akademi takımlarını Fulya'dan Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne taşımak istediklerini sözlerine ekledi.
Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor'dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Yakup Arda'nın performansından büyük mutluluk duyduklarını aktardı.
''HEM YETENEKLİ HEM KARAKTERLİ''
Milliyet'e konuşan Fidan, ''Yakup Arda 2015'ten bu yana özkaynak sistemimizde yer alan bir oyuncu. Sağ ve sol kanatta oynuyor. Akademi takımlarımızda hem karakterli hem de yetenekli oyuncuları tercih ediyoruz. Yakup Arda bu profilde bir genç. Oynadıkça daha iyi olacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
Fırat Fidan, Yakup Arda Kılıç'ın yanı sıra Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alan bir diğer genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun U-19 Akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe tarafından Burak Yılmaz'a tavsiye edildiğini bildirdi.
Siyah-beyazlı yönetici, ''Hocalarımız zaten sürekli iletişim halindeler. Serdar hoca iki genç için Burak Yılmaz'a olumlu bilgiler verdi. Burak hoca da Yakup Arda'ya hiç çekinmeden forma şansı tanıdı. Böyle bir maçta verdiği şans için Burak hocaya teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Fırat Fidan, U-14 yaş grubundan itibaren akademi takımlarını Fulya'dan Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne taşımak istediklerini sözlerine ekledi.