Fırat Develioğlu: 'Çok iyi oldu!'

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi geçtiğimiz ay yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemişti. Bunun ardından sarı-kırmızılı kulüp, 30 Nisan'da seçim kararı almıştı. Ancak mahkeme daha sonra genel kurulun iptaline karar vermişti. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.



Galatasaray'da seçim kararına tedbir aldıran genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırması sonrası konuştu.



Develioğlu "Çok iyi oldu. Hem mahkeme süreci uzamadı hem de ben vermek istedğim mesajı yerine ulaştırdım. Camia için en iyisi oldu. Artık kimse 8 ayda bir başkan değiştirmeye cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı.



İLGİLİ VİDEO