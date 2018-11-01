Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 30. derbisine çıkacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezonki ikinci derbiye de Fırat Aydınus'u atadı.Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapan Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçında da MHK'nın tercih ettiği isim oldu.FIFA kokartı bulunmayan Aydınus, bu sezon ayrıca 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmayı da yönetti.Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbide düdük çaldı.İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla 30. derbisine çıkacak Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.Fırat Aydınus, kariyerinde 10. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak.44 yaşındaki Aydınus, daha önce biri Türkiye Kupası olmak üzere 9 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maça atandı.Aydınus, iki takım arasında son olarak 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan müsabakayı yönetti.Fenerbahçe, 23 Nisan 2017'de Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmayı Josef de Souza'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 kazandı.Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 4, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı.Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 9 gol atarken, Galatasaray rakibine 7 golle karşılık verdi.Aydınus, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 7 kez kırmızı, 44 kez de sarı kartına başvurdu.Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 23 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyunculara ise 3 kırmızı, 21 sarı kart çıkardı.Aydınus yönetiminde bu sezon galibiyetleri yokFırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın ise bir maçını yönetti.Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.