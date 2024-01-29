Fırat Aydınus: 'Tokat, Şansalan'ı çağırıp bombayı eline bıraktı!'

Spor yazarı Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın Sivasspor'a yenildiği maçı köşesinde yorumladı.
Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısıylailgili eski hakem Aydınus, "Çeşitli kamera açılarından izlendiğinde muhtemel olarak farklı yorumların çıkabileceği böyle bir pozisyonda Ali Şansalan'ı çağırmak, bombayı eline bırakmaktır." ifadelerini kullandı.
İŞTE FIRAT AYDINUS'UN SÖZLERİ:
"Beşiktaş lehine verilen penaltıda VAR hakemi 'Penaltı yok' diyerek hakemi monitöre davet ediyorsa; ya protokol değişikliğe uğramış ya da VAR'ın pozisyona müdahil olma seviyesi en alt limite kadar indirilmiş.
18. dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltıda VAR hakemi 'penaltı yok' diyerek hakemi monitöre davet ediyorsa; ya protokol değişikliğe uğramış ya da VAR'ın pozisyona müdahil olma seviyesi en alt limite indirilmiş demek ki... Çeşitli kamera açılarından izlendiğinde muhtemel olarak farklı yorumların çıkabileceği böyle bir pozisyonda Ali Şansalan'ı çağırmak, bombayı eline bırakmaktır. Merak ediyorum MHK bu pozisyon ile ilgili ne diyecek? Ayrıca madem sıfır temas ve sıfır müdahale var, neden sarı kart verilmedi ve endirekt serbest vuruş değil de hakem atışı ile oyun başladı?
UYGUN'U RAPORA YAZABİLECEK Mİ?
Bülent Uygun çift sarı karttan kırmızı kart gördü. 4. hakem Oğuzhan Çakır'a tavsiyem; teknik alanda ihraç olmuş ve agresif olan görevliye bu kadar yaklaşıp, kişisel alanına girme. Sonra sana ve hakemliğin saygınlığına karşı yapılan bu tür muameleye maruz kalman kaçınılmaz olur. Şimdi bunu rapora yazmak zorundasınız. 'Yazmayız' diyorsanız, kendisine bu tür eylem yapılıp sessiz kalan bir hakem olursunuz."
Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısıylailgili eski hakem Aydınus, "Çeşitli kamera açılarından izlendiğinde muhtemel olarak farklı yorumların çıkabileceği böyle bir pozisyonda Ali Şansalan'ı çağırmak, bombayı eline bırakmaktır." ifadelerini kullandı.
İŞTE FIRAT AYDINUS'UN SÖZLERİ:
"Beşiktaş lehine verilen penaltıda VAR hakemi 'Penaltı yok' diyerek hakemi monitöre davet ediyorsa; ya protokol değişikliğe uğramış ya da VAR'ın pozisyona müdahil olma seviyesi en alt limite kadar indirilmiş.
18. dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltıda VAR hakemi 'penaltı yok' diyerek hakemi monitöre davet ediyorsa; ya protokol değişikliğe uğramış ya da VAR'ın pozisyona müdahil olma seviyesi en alt limite indirilmiş demek ki... Çeşitli kamera açılarından izlendiğinde muhtemel olarak farklı yorumların çıkabileceği böyle bir pozisyonda Ali Şansalan'ı çağırmak, bombayı eline bırakmaktır. Merak ediyorum MHK bu pozisyon ile ilgili ne diyecek? Ayrıca madem sıfır temas ve sıfır müdahale var, neden sarı kart verilmedi ve endirekt serbest vuruş değil de hakem atışı ile oyun başladı?
UYGUN'U RAPORA YAZABİLECEK Mİ?
Bülent Uygun çift sarı karttan kırmızı kart gördü. 4. hakem Oğuzhan Çakır'a tavsiyem; teknik alanda ihraç olmuş ve agresif olan görevliye bu kadar yaklaşıp, kişisel alanına girme. Sonra sana ve hakemliğin saygınlığına karşı yapılan bu tür muameleye maruz kalman kaçınılmaz olur. Şimdi bunu rapora yazmak zorundasınız. 'Yazmayız' diyorsanız, kendisine bu tür eylem yapılıp sessiz kalan bir hakem olursunuz."