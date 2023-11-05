Fırat Aydınus'tan penaltı yorumu

Eski hakemlerden Fırat Aydınus, TV8.5'ta, Beşiktaş'ın 34. dakikada Salih Uçan'la penaltı beklediği pozisyonu yorumladı.
İşte o yorum:
"Şimdi önüne geçti birisi tam o anda önünden geçti orta açıldığı anda Salih'e bakıyor falan yok önü çok açık. Beraber falan da hakemlik yaptık kurtarmak falan da yok. Bu pozisyonun hiçbir yerden tutarı yok çok net görüyor pozisyonu. Galiba VAR hakemi Özgür Yankaya, Yaşar Kemal Uğurlu'nun bir bildiği vardır diyerek çağırmıyor. Yaşar Kemal'in bu kadar net görüp çalmamasını anlamıyorum, Özgür Yankaya'nın çağırmamasına da bir sebep arıyorum. Belki de konuşmada Özgür Yankaya, 'Hocam itme var' dedi ancak Yaşar Kemal, 'Gördüm ama öyle penaltı olmaz' dedi. Böylelikle son 2 haftadır hakemler, 10 kusurlu hareketten olan "itme ve çekmeyi" penaltı olarak çalmıyor. İlk seminerde de Huge Dallas bunun sebebini açıklar diye düşünüyorum. Bu pozisyon kırmızı değil ama net bir penaltı."
İşte o yorum:
"Şimdi önüne geçti birisi tam o anda önünden geçti orta açıldığı anda Salih'e bakıyor falan yok önü çok açık. Beraber falan da hakemlik yaptık kurtarmak falan da yok. Bu pozisyonun hiçbir yerden tutarı yok çok net görüyor pozisyonu. Galiba VAR hakemi Özgür Yankaya, Yaşar Kemal Uğurlu'nun bir bildiği vardır diyerek çağırmıyor. Yaşar Kemal'in bu kadar net görüp çalmamasını anlamıyorum, Özgür Yankaya'nın çağırmamasına da bir sebep arıyorum. Belki de konuşmada Özgür Yankaya, 'Hocam itme var' dedi ancak Yaşar Kemal, 'Gördüm ama öyle penaltı olmaz' dedi. Böylelikle son 2 haftadır hakemler, 10 kusurlu hareketten olan "itme ve çekmeyi" penaltı olarak çalmıyor. İlk seminerde de Huge Dallas bunun sebebini açıklar diye düşünüyorum. Bu pozisyon kırmızı değil ama net bir penaltı."