Fırat Aydınus'tan hakemler için flaş iddia

Eski hakem ve spor yorumcusu Fırat Aydınus, Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki maç sonrası hakemlerle ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus'tan hakemler için flaş iddia
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04 Eylül 2022 13:22
Hakemlik kariyerine nokta koyan Fırat Aydınus, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5'ta ekranlara gelen Son Karar programında flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

"UÇAK YERİNE ARABAYLA GİTMİŞLER"

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmeler yapan Aydınus, hakemlerin uçak bulamadığı için arabayla maçlara gittiğini vurguladı.

"HAKEMLERİMİZE MAAŞ ÖDENMEMİŞ"

Aydınus, "5. hafta itibarıyla hakemlerimize maaş ödenmemiş. Uçak bulma sorunları çok büyük. Bazen çok uzak yerlere arabayla gitmek zorunda kalmışlar. Bunları öğrendim. Bu insanlar ev geçindiriyor. Federasyonumuz kurum olarak dikkate alırsa, bu konu önemli" ifadelerini kullandı.

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