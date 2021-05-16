Fırat Aydınus, Süper Lig kariyerine nokta koydu

Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynadığı son mücadele, bir vedaya sahne oldu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla kariyerinin son maçında düdük çalan Fırat Aydınus, hakemlik kariyerini noktaladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus, Süper Lig kariyerine nokta koydu
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16 Mayıs 2021 10:41
Süper Lig'de şampiyonu belirleyen Göztepe-Beşiktaş maçı aynı zamanda FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı son karşılaşma oldu. 47 yaşını doldurduğu için kariyerini noktalayan Aydınus, 2003-04 sezonundan bu yana Süper Lig'de 346 maçta görev yaptı.

2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı takan Aydınus, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası elemeleri gibi uluslararası turnuvalarda 29 karşılaşmada düdük çaldı. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında TFF 1. Lig finallerini yöneten Aydınus ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlik yaptı.

Bugüne kadar yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı verdi.


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