Fırat Aydınus: 'Ligdeki maçı düşünmesin'

Fırat Aydınus, TV 8,5'ta Süper Kupa'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hakem Abdulkadir Bitigen'in atanmasını değerlendirdi.
Aydınus, Bitigen'e bir tavsiyede de bulundu. Fırat Aydınus'un sözleri şu şekilde:
"Abdulkadir Bitigen, maç yönetiş şeklini sevdiğim bir hakem. İsmen de Süper Kupa'ya yakıştı. Allah nasip ederse de çok güzel bir maç geçecek kendi adına. 2007 yılında yurtdışında Beşiktaş-Fenerbahçe Süper Kupa'sını yönettim. Takımlarımız yurtdışında oynadığında, mücadele dozajı yüksek maçlar oynanıyor. Muhakkak hazırlığını yapıyordur Abdulkadir Bitigen. Tavsiyem şu; sakın ola ki ligdeki maç onun bir parametre oluşturacağı bir maç olmasın."
Aydınus, Bitigen'e bir tavsiyede de bulundu. Fırat Aydınus'un sözleri şu şekilde:
"Abdulkadir Bitigen, maç yönetiş şeklini sevdiğim bir hakem. İsmen de Süper Kupa'ya yakıştı. Allah nasip ederse de çok güzel bir maç geçecek kendi adına. 2007 yılında yurtdışında Beşiktaş-Fenerbahçe Süper Kupa'sını yönettim. Takımlarımız yurtdışında oynadığında, mücadele dozajı yüksek maçlar oynanıyor. Muhakkak hazırlığını yapıyordur Abdulkadir Bitigen. Tavsiyem şu; sakın ola ki ligdeki maç onun bir parametre oluşturacağı bir maç olmasın."
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