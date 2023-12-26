Fırat Aydınus: "Ligdeki maçı düşünmesin"

Fırat Aydınus, Süper Kupa'daki Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'e tavsiyede bulundu. Aydınus, Bitigen'in ligde oynanan derbiyi düşünmemesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus: 'Ligdeki maçı düşünmesin'
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26 Aralık 2023 07:37
Fırat Aydınus, TV 8,5'ta Süper Kupa'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hakem Abdulkadir Bitigen'in atanmasını değerlendirdi.

Aydınus, Bitigen'e bir tavsiyede de bulundu. Fırat Aydınus'un sözleri şu şekilde:

"Abdulkadir Bitigen, maç yönetiş şeklini sevdiğim bir hakem. İsmen de Süper Kupa'ya yakıştı. Allah nasip ederse de çok güzel bir maç geçecek kendi adına. 2007 yılında yurtdışında Beşiktaş-Fenerbahçe Süper Kupa'sını yönettim. Takımlarımız yurtdışında oynadığında, mücadele dozajı yüksek maçlar oynanıyor. Muhakkak hazırlığını yapıyordur Abdulkadir Bitigen. Tavsiyem şu; sakın ola ki ligdeki maç onun bir parametre oluşturacağı bir maç olmasın."

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