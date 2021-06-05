Fırat Aydınus: 'Hakemlere ağabeylik yapacağım'

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimat değişikliğine gitti, Göztepe- Beşiktaş maçıyla hakemliği sona eren Fırat Aydınus'a en az bir yıl daha düdük çalma hakkı tanındı.



Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre; TFF Yönetim Kurulu'nun perşembe günü yaptığı toplantıda gündeme gelen ve kabul edilen değişiklik çerçevesinde sözleşmeli hakemlikte 47 yaş olan üst sınır, performans değerlendirmesine bakılmak şartıyla bir yıl uzatıldı. Hakemin öngörülen atletik testleri başarıyla geçmesi ve sezon içi maçlarda başarısı dikkate alınarak süre artabilecek.



Kupaya üzülmüştü



Futbolda yıllardır süren gelenek gereği Ziraat Türkiye Kupası final maçını yöneterek jübile yapması beklenen deneyimli hakem Aydınus, MHK'nin bu karşılaşmaya Ali Palabıyık'ı ataması sonucu düdüğünü Göztepe-Beşiktaş maçı ile birlikte asmıştı. Bir hayli kırgın olduğu belirtilen Aydınus'a özellikle sezonun 2. yarısında kritik maçlar veren ve başarılı bulan MHK, eski FIFA kokartlı hakemden en az bir yıl daha yararlanmayı planladı ve konuyu TFF Başkanı Özdemir ile paylaştı.



Özdemir'in öneriyi memnuniyetle karşılamasından sonra harekete geçen Merkez Hakem Kurulu, gerekli düzenlemeyi yapıp yönetim kurulu onayından geçirdi. Talimatın yaş sınırına gelen yardımcı hakemleri de kapsayacağı ve yıllardır Cüneyt Çakır'ın ekibinde yer alan Tarık Ongun'un da gerekli koşulları yerine getirmesi halinde devam edeceği belirtildi.



Ailesine danıştı



Yaş sınırının yüseltilmesinin gündeme gelmesinden sonra Aydınus konuyu ailesi ile paylaştı ve "devam etmesi" yönünde ortak karar çıktı.



Talimatın resmiyet kazanmasından memnun olduğu öğrenilen deneyimli hakemin yakın çevresine, "Manevi olarak büyük bir sorumluluğum var. Bugünden itibaren fiziksel antrenmanlara başlıyorum. Bundan sonra görev sürem içerisinde hakem arkadaşlarıma ağabeylik yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum" dediği kaydedildi.



Kadınlara müjde



MHK talimatında yapılan bir başka değişiklik ile Serdar Tatlı'nın daha önce müjdesini verdiği kadın hakemlere 2. ve 3. Lig'de maç yönetmesinin yolu açıldı. Halen FIFA kokartı taşıyan 4 kadın hakem, erkekler için belirlenen atletik testleri geçmesi durumunda, BAL ve Kadınlar Ligi dışında 2. ve 3. profesyonel liglerinde de düdük çalabilecek.



