Fırat Aydınus, Galatasaray maçıyla dönüyor

Uzun süredir maç alamayan Fırat Aydınus, Süper Lig'de bu hafta sahalara dönecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus, Galatasaray maçıyla dönüyor
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05 Mayıs 2022 12:37
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 85 gündür maç alamayan Fırat Aydınus'un Başakşehir - Galatasaray maçına atandığı duyuruldu.

METE KALKAVAN DA DÖNDÜ

Mete Kalkavan, 70 gün sonra bir Süper Lig maçında düdük çalacak. Kalkavan, FTA Antalyaspor - İH Konyaspor maçını yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ BULUŞTU

Öte yandan Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü 93 gün sonra ilk kez bir maçta birlikte görev alacak. Üç isim, Altay - Giresunspor maçında görev yapacak.

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

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