Fırat Aydınus, Galatasaray maçıyla dönüyor

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 85 gündür maç alamayan Fırat Aydınus'un Başakşehir - Galatasaray maçına atandığı duyuruldu.



METE KALKAVAN DA DÖNDÜ



Mete Kalkavan, 70 gün sonra bir Süper Lig maçında düdük çalacak. Kalkavan, FTA Antalyaspor - İH Konyaspor maçını yönetecek.



CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ BULUŞTU



Öte yandan Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü 93 gün sonra ilk kez bir maçta birlikte görev alacak. Üç isim, Altay - Giresunspor maçında görev yapacak.



6 Mayıs Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan



20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan



7 Mayıs Cumartesi:



16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz



19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus



19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk



8 Mayıs Pazar:



16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka



19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler



9 Mayıs Pazartesi:



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan





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