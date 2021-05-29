Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, futbolda liglerinin sona ermesinin ardından Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'e yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'dan memnun olduğunu ve Fırat Aydınus'un hakemliğe devam edeceğini açıkladı.



"SERDAR TATLI'DAN MENUNUM"

"Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı. Ben istikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK Başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, hadi sonra sil baştan. Bu olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil."



"AYDINUS DEVAM EDECEK"

"Fırat Aydınus, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var. Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle sadece yaşı nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kalacak hakemlerimizin futbolumuza bir süre daha hizmet etmelerine olanak sağlayacağız."



