Fırat Aydınus: 'Ali Koç'a saldıran kişinin akredite kartı var!'

Eski hakem Fırat Aydınus, Göztepe Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaşadığı saldırı üzerine konuştu.
Olayın incelenmesi gerektiğini söyleyen Aydınus, "Bu saldırıyı yapan kişinin akredite kartı var, sahada olmaya hakkı olan birisi yani. Bunun soruşturma altına alınması lazım." sözlerini sarf etti.
Hakem ekibini eleştiren Aydınus, "İkinci yarıya giderken hakemler, başkanın orada olduğunu ve orada bir kalabalık olduğunu görmüyorlar mı! Oyunu başlatmadan onu görebilseler en azından bu olaylar daha minimal olur ve maç da durmazdı." dedi.
Son olarak olayın hukuksal kararını değerlendiren Aydınus, "Bu yaşananlar hem hukuksal olarak hem de TFF olarak dikkate alınacaktır. Sahada maç oynanırken kaç tane insan var, şuraya bak!" ifadelerini kullandı.
Olayın incelenmesi gerektiğini söyleyen Aydınus, "Bu saldırıyı yapan kişinin akredite kartı var, sahada olmaya hakkı olan birisi yani. Bunun soruşturma altına alınması lazım." sözlerini sarf etti.
Hakem ekibini eleştiren Aydınus, "İkinci yarıya giderken hakemler, başkanın orada olduğunu ve orada bir kalabalık olduğunu görmüyorlar mı! Oyunu başlatmadan onu görebilseler en azından bu olaylar daha minimal olur ve maç da durmazdı." dedi.
Son olarak olayın hukuksal kararını değerlendiren Aydınus, "Bu yaşananlar hem hukuksal olarak hem de TFF olarak dikkate alınacaktır. Sahada maç oynanırken kaç tane insan var, şuraya bak!" ifadelerini kullandı.
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