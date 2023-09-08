Fırat Aydınus'a hakarete 2 yıl hapis istemi!

FIFA kokartlı eski hakemlerden Fırat Aydınus, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan 'Namussuz' yorumu için savcılığa başvurdu. Yorumu yapan İ.Y. hakkında hakaret suçundan 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus'a hakarete 2 yıl hapis istemi!
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08 Eylül 2023 10:36
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Bir dönemin ünlü hakemlerinden olan aynı zamanda jeofizik mühendisi Fırat Aydınus adliyeye koştu!

Sosyal medyadaki fotoğrafının altındaki 'Namussuz bir hakem' yorumunu görünce sinirlenen Aydınus, savcılığa başvurdu. İ.Y.'nin kendisine hakaret ettiğini söyleyen eski hakem, ifade özgürlüğünün aşıldığını iddia etti.

'ÖFKELENDİM' DEDİ

Kişilik haklarının zedelendiğini ileri süren Aydınus, İ.Y.'nin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli İ.Y., öfkelendiği için kendini tutamadığını ve böyle bir yorumda bulunduğunu söyledi. Savcılık, hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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