Fırat Aydınus'a doğum günü hediyesi: Derbi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 10. haftasında kritik Beşiktaş-Galatasaray mücadelesine Fırat Aydınus'u atadı. 25 Ekim 1973 doğumlu olan Aydınus, doğum gününde derbiyi yönetmiş olacak.



9. KEZ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY



Deneyimli isim, kariyerinde daha önce 8 kez Beşiktaş-Galatasaray derbilerinde görev aldı. Galatasaray'ın 5, Beşiktaş'ın 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maçta eşitlik bozulmadı. 47 yaşındaki başarılı hakem bu sezon ise 5 müsabaka yönetti. 2'sini ev sahibi, 2'sini deplasman ekibi kazandı.



Önümüzdeki hafta içinde Avrupa'da kritik bir karşılaşmaya atanması beklenen Cüneyt Çakır ise bu hafta görev almadı.





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