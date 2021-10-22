Fırat Aydınus'a doğum günü hediyesi: Derbi

Merkez Hakem Kurulu, bu hafta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide Fırat Aydınus'a görev verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus'a doğum günü hediyesi: Derbi
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22 Ekim 2021 10:03
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 10. haftasında kritik Beşiktaş-Galatasaray mücadelesine Fırat Aydınus'u atadı. 25 Ekim 1973 doğumlu olan Aydınus, doğum gününde derbiyi yönetmiş olacak.

9. KEZ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY

Deneyimli isim, kariyerinde daha önce 8 kez Beşiktaş-Galatasaray derbilerinde görev aldı. Galatasaray'ın 5, Beşiktaş'ın 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maçta eşitlik bozulmadı. 47 yaşındaki başarılı hakem bu sezon ise 5 müsabaka yönetti. 2'sini ev sahibi, 2'sini deplasman ekibi kazandı.

Önümüzdeki hafta içinde Avrupa'da kritik bir karşılaşmaya atanması beklenen Cüneyt Çakır ise bu hafta görev almadı.


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