Fırat Altunmeşe kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Fırat Altunmeşe darp edildi

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Fırat Altunmeşe ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Oyuncu Fırat Altınmeşe ile 3 yıllık sevgilisiyle Bebek'te kavga etti. Tartışma sonrası genç kadın, Altınmeşe'nin yüzünü tırnaklarıyla çizerek kanlar içinde bıraktı.Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, önceki gece kız arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldı. En son TRT 1 ekranlarında yayımlanan 'Aslan Ailem' dizisinde rol alan Fırat Altunmeşe, Bebek'te sevgilisiyle birlikte vakit geçirdi. Mekân içerisinde tartışan çift, dışarı çıktı ve kimseye aldırış etmeden kavgalarına burada devam etti.Yaşanan tatsız münakaşa sonucunda Fırat Altunmeşe, kız arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Suratı kanlar içerisinde kalan ünlü oyuncunun yaşadığı şiddet, yüzündeki tırnak izleriyle gözler önüne serildi. Basın mensuplarının görüntü aldığını fark eden çiftten, oyuncunun sevgilisi hızlı adımlarla uzaklaştı. Fırat Altunmeşe ise "3 yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" diyerek duygularını aktardı. Tartışmanın nedenini söylemeyen ünlü oyuncu, daha sonra taksiye binerek uzaklaştı.Fırat Altunmeşe, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türkücü İzzet altunmeşe'nin oğludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olmadan 2 sene sonunda bıraktı. İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı.2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı.2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı.YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER2016 - Kehribar (TV Dizisi)2015 - Sofra Sırları (Sinema Filmi)2015 - Hesapta Aşk (Sinema Filmi)2014 - Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)2013 - Vicdan (Emre) (TV Dizisi)