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Fiorentina'dan Fenrebahçe'nin gündemindeki yıldız için resmi teklif!

Fiorentina, Juventus'un Hırvat kanat oyuncusu Pjaca için ilk resmi teklifini yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fiorentina'dan Fenrebahçe'nin gündemindeki yıldız için resmi teklif!
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12 Temmuz 2018 19:05
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Pajaca konusunda İtalya'da sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina, Juventus forması giyen Pjaca için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Bundesliga ekiplerinden Schalke'de geçiren Hırvat futbolcu isim Mor Menekşeler oldukça ciddi olduğu belirtildi. 

Sevilla ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Pjaca için son sozü Juventus söyleyecek. Ancak, İtalyan devi Pjaca'nın satın alma opsiyonu ile kiralanmasına sıcak bakmıyor.

Marko Pjaca, 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Hırvatistan'ın kadrosunda yer alıyor, bu sebeple transferin resmileşmesi turnuva sonrası bekleniyor.



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