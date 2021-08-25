Fiorentina, Lille'de forma giyen Milli sağ bek Zeki Çelik için ilk teklifini sundu.Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fiorentina, Pol Lirola'yı Marsilya'ya sattıktan ve Davide Zappacosta'yı da Atalanta'ya kaptırdıktan sonra rotasını Zeki Çelik'e çevirdi. Lille'e 8 milyon euro teklif yapan Fiorentina, 12 milyon euro cevabını aldı.Lille eğer 12 milyon euro'luk isteğinden vazgeçmezse Fiorentina rotasını Real Madrid'den Alvaro Odriozola'ye çevirecek. Real Madrid, Odriozola'yı maaşının tamamını karşılanması şartıyla kiralık vermeye hazır olduğunu iletti.2018 yazında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservis ve %15 sonrası satıştan pay opsiyonuyla Lille'e transfer olan Zeki Çelik, Fransız kulübünde oynadığı 105 maçta 5 gol atıp 11 asist yaptı.