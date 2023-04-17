Fiorentina'yla Atalanta yenişemedi

Serie A'nın 30. haftasında oynanan Fiorentina - Atalanta karşılaşması 1-1 tamamlandı.

, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina'yla Atalanta yenişemedi
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17 Nisan 2023 23:44
Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

Maçın 37. dakikasında Maehle'nin golüyle öne geçen Atalanta ilk yarıyı önde tamamladı. Atalanta Cabral'ın 56. dakikadaki penaltısıyla eşitliği yakalarken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atalanta'da Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Atalanta 49, Fiorentina 42 puana yükseldi.

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