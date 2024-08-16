Fiorentina'ya MANU'dan yıldız: Lindelöf

Fiorentina, Manchester United forması giyen 30 yaşındaki stoper Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak istiyor.

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Fiorentina'ya MANU'dan yıldız: Lindelöf
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16 Ağustos 2024 17:46
Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fiorentina, yıldız bir ismi daha listesine aldı.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, Manchester United forması giyen 30 yaşındaki stoper Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli savunmacı için kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı belirtildi.

MANU'nun Benfica'dan 2017 yılında 35 milyon euroya transfer ettiği Lindelöf, United'da 259 maça çıktı ve 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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