Fiorentina, puanı 85'te kurtardı

Fiorentina, evinde oynadığı maçta Empoli ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina, puanı 85'te kurtardı
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19 Şubat 2023 19:48
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Fiorentina ile Empoli karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Empoli, 29. dakikada Nicolo Cambiaghi ile öne geçti. Fiorentina, 85. dakikada Arthur Cabral ile skoru eşitledi.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fiorentina'nın puanı 25 oldu. 4 maçtır kazanamayan Empoli ise 28 puana çıktı.

Fiorentina, gelecek hafta Verona'ya konuk olacak. Empoli ise lider Napoli'yi ağırlayacak.

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