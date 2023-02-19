İtalya Serie A'nın 23. haftasında Fiorentina ile Empoli karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Empoli, 29. dakikada Nicolo Cambiaghi ile öne geçti. Fiorentina, 85. dakikada Arthur Cabral ile skoru eşitledi.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fiorentina'nın puanı 25 oldu. 4 maçtır kazanamayan Empoli ise 28 puana çıktı.
Fiorentina, gelecek hafta Verona'ya konuk olacak. Empoli ise lider Napoli'yi ağırlayacak.
Empoli, 29. dakikada Nicolo Cambiaghi ile öne geçti. Fiorentina, 85. dakikada Arthur Cabral ile skoru eşitledi.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fiorentina'nın puanı 25 oldu. 4 maçtır kazanamayan Empoli ise 28 puana çıktı.
Fiorentina, gelecek hafta Verona'ya konuk olacak. Empoli ise lider Napoli'yi ağırlayacak.
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