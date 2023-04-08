Fiorentina'nın serisini Spezia sonlandırdı

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina ile Spezia 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina'nın serisini Spezia sonlandırdı
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08 Nisan 2023 17:30
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Leonardo Semplici'nin yönetimindeki Spezia karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, ev sahibi Fiorentina'nın golünü 25. dakikada Przemyslaw Wisniewski kendi ağlarına gönderdi. Konuk ekip Spezia'nın golünü ise 32. dakikada M'Bala Nzola kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fiorentina 41 puana ulaşırken, Spezia 26 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina evinde Atalanta'yı konuk ederken, Spezia sahasında Lazio ile karşılaşacak.

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