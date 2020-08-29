Lazio'nun transferi için uzun süredir mesai harcadığı Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için Fiorentina devreye girdi.



Corriere dello Sport ve Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Fiorentina'nın da devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe, Vedat Muriqi için istediği teklifi 18 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükseltti. Fiorentina'nın forvette acil bir transfer ihtiyacı olduğu ve bu sebeple Muriqi transferinde ısrarcı olduğu bilgisi de verildi.



Kadrosundaki forvetlerin performansından memnun olmayan Fiorentina Teknik Direktörü Giuseppe Iachini, Vedat Muriqi'nin transferi için başkan Joe Barone'ye rapor verdi. Barone, bu rapor üzerine transfer için harekete geçti. Barone'nin Muriqi için Fenerbahçe ile görüştüğünü öğrenen Lazio Başkanı Claudio Lotito, telefon açtı.



ÖFKEYLE TELEFON AÇTI, "ÇEKİL" DEDİ!



Corriere'nin iddiasına göre; Lotito, Barone ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında öfkelendi ve bu transferde aradan çekilmesini talep etti ancak Barone, Muriqi'den vazgeçmeyeceği cevabını verdi.



Transfer döneminde David Silva'yı son anda Real Sociedad'a kaptıran Lazio'nun Vedat Muriqi için de aynı son olmaması için daha da agresifleşeceği vurgulandı.



112 MAÇTA 37 GOL VE 14 ASİST



Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.



Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.



