Fiorentina, Mandzukic'e teklif yaptı!

İtalya ekibi Fiorentina, santrfor oyuncusu Mario Mandzukic için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Fiorentina, Mandzukic'e teklif yaptı!
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16 Temmuz 2020 19:59
İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina, golcü oyuncu Mario Mandzukic'in transferi için operasyon başlattı.

İtalyan basınının haberine göre; Fiorentina, Katar Ligi takımlarından Al Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve bonservisini eline alan Hırvat golcü için 3 milyon euro maaştan iki yıllık bir sözleşme önerdi.

Çizme ekibinin Mandzukic'e hazırladığı sözleşmede artı 1 yıl da opsiyon eklendiği belirtildi.

34 yaşındaki golcü oyuncunun adı transferde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu.

Mandzukic, Al Duhail forması ile toplamda 7 resmi maçta görev yaptı, 1 gol atma başarısı gösterdi.



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