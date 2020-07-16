Fiorentina, Mandzukic'e teklif yaptı!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina, golcü oyuncu Mario Mandzukic'in transferi için operasyon başlattı.



İtalyan basınının haberine göre; Fiorentina, Katar Ligi takımlarından Al Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve bonservisini eline alan Hırvat golcü için 3 milyon euro maaştan iki yıllık bir sözleşme önerdi.



Çizme ekibinin Mandzukic'e hazırladığı sözleşmede artı 1 yıl da opsiyon eklendiği belirtildi.



34 yaşındaki golcü oyuncunun adı transferde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu.



Mandzukic, Al Duhail forması ile toplamda 7 resmi maçta görev yaptı, 1 gol atma başarısı gösterdi.



