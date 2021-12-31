Fiorentina, Lille'den Ikone'yi kadrosuna kattı!

Fiorentina, Lille'in orta saha oyuncusu Jonathan Ikone'yi transfer ettiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun yaklaşık 15 milyon euroya transfer edildiği bildirildi.



Fransız basınına göre, genç oyuncunun İtalya'da 3 Ocak'ta transfer döneminin açılmasıyla resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



İtalyan kulübünün, Fransız oyuncu için Lille kulübüyle, bonuslarla birlikte 15 milyon euro bonservis ve sonraki satışdan yüzde 15 kar karşılığında anlaştığı ifade edildi.



23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lille formasıyla 25 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.





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