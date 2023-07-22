Fiorentina, Juventus'un Brezilyalı yıldızını kiraladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina, Juventus'un Brezilyalı yıldızını kiraladı!
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22 Temmuz 2023 18:48
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 18:50
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, kadrosunu Juventus'un orta saha oyuncusu Arthur Melo ile güçlendirdi.

Fiorentina, 26 yaşındaki futbolcuyu 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2 sezondur çok fazla süre alamayan Arthur, geçtiğimiz sezonu da Liverpool'da kiralık olarak geçirmiş ve İngiliz ekibinin formasını sadece 13 dakika giyebilmişti.

Brezilyalı yıldız, 2020 yılında Juventus'a 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Arthur Melo kariyerinde daha önce Gremio ve Barcelona formaları giydi.
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