Fiorentina - Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Fiorentina Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Pete Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Luis Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fiorentina Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fiorentina Ferencvaros maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
FİORENTİNA – FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ FİORENTİNA - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fiorentina Ferencvaros maçı bugün TSI 22:00'de başlayacak.. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)
19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)
19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)
22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)
22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)
22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe
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