Fiorentina evinde Udinese'yi devirdi

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Andrea Sottil'in yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.



Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-0 kazanırken, galibiyet gollerini 7. dakikada Gaetano Castrovilli ve 90. dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti.



Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, karşılaşmanın 62. dakikasında Marvin Zeegelaar'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Fiorentina 49 puana yükselirken, Udinese 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fiorentina deplasmanda Torino ile karşılaşırken, Udinese evinde Lazio'yu ağırlayacak.



