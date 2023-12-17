Fiorentina evinde 3 puanı tek golle aldı

İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Fiorentina sahasında konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 78. dakikada Lucas Beltran kaydetti.
Fiorentina bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken, Hellas Verona ise 11 puanla haftayı küme düşme potasında kapattı.
Fiorentina bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Hellas Verona evinde Cagliari'yi ağırlayacak.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 78. dakikada Lucas Beltran kaydetti.
Fiorentina bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken, Hellas Verona ise 11 puanla haftayı küme düşme potasında kapattı.
Fiorentina bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Hellas Verona evinde Cagliari'yi ağırlayacak.
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