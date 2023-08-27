Fiorentina evinde 2-0'ı koruyamadı

Fiorentina, sahasında ağırladığı Lecce karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ancak sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Fiorentina evinde 2-0'ı koruyamadı
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27 Ağustos 2023 21:30
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Fiorentina ile Lecce karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fiorentina, ilk yarıyı 3. dakikada Nicolas Gonzalez ve 25. dakikada Alfred Duncan ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Lecce, 49. dakikada Hamza Rafia ve 76. dakikada Nikola Krstovic ile eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Fiorentina ve Lecce 4'er puana yükseldi.

Fiorentina, gelecek hafta Inter'in konuğu olacak. Lecce ise evinde Salernitana'yı ağırlayacak.

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