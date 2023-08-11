Fiorentina'dan Nelsson'a yakın takip

Fiorentina, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'un gözlem altında tutmayı sürdürüyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Danimarkalı savunma oyuncusunun Fiorentina'nın savunma transferi için adaylarından biri olmaya devam ettiği aktarıldı.
Fiorentina'nın savunma hattı için 3-4 isim üzerinde durduğu ve bu oyunculardan birinin de Nelsson olduğu aktarıldı.
Nelsson'un adı son dönemde Premier Lig'den de Nottingham Forest ile anılıyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı forma altında 83 kez sahaya çıktı. Nelsson, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Danimarkalı savunma oyuncusunun Fiorentina'nın savunma transferi için adaylarından biri olmaya devam ettiği aktarıldı.
Fiorentina'nın savunma hattı için 3-4 isim üzerinde durduğu ve bu oyunculardan birinin de Nelsson olduğu aktarıldı.
Nelsson'un adı son dönemde Premier Lig'den de Nottingham Forest ile anılıyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı forma altında 83 kez sahaya çıktı. Nelsson, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.