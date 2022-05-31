Fiorentina'da hedef Zeki Çelik

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Lille'den milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgilendiği öne sürüldü.



Tuttomercato'da yer alan habere göre, Alvaro Odriozola'nın Real Madrid'e geri dönecek olması nedeniyle Fiorentina, yeni bir sağ bek takviyesi yapmak istiyor. İtalyan ekibinde bu nedenle daha önce de gündeme gelen Zeki Çelik'in adının bir kez daha masada olduğu aktarıldı.



Haberde ayrıca, Lille'in geçirdiği kötü sezon nedeniyle Zeki Çelik'in 15 milyon euro'luk bonservisinin düşme ihtimali olduğu ifade edildi.



Bu sezon Lille'de 40 maça çıkan 25 yaşındaki Zeki Çelik, 3 gol, 3 asitlik bir performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ