Fiorentina, Belotti transferinde sona geldi

Serie A ekibi Fiorentina, Roma'da forma giyen Andrea Belotti'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina, Belotti transferinde sona geldi
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31 Ocak 2024 16:54
Son güncelleme 31 Ocak 2024 17:00
Serie A ekibi Fiorentina, kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fiorentina, Roma'nın golcü ismi Andrea Belotti'yi sezon sonuna dek kiralamak için kulübüyle her konuda anlaştı. 

İtalyan golcünün önümüzdeki saatlerde Floransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından da resmi imzayı atacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Roma ile 22 maça çıkan Belotti, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.  

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