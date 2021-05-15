Fiorentina Başkanı Commisso kulübü satıyor

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso kulübü satışa çıkardığını açıkladı.



Commisso, 10 gün süreyle geçerli fiyatıyla kulüp satışı için gerekli şartları sıraladığı açıklamasında "Kulübü 335 milyon euroya satıyorum. Teklif 10 gün boyunca geçerli ve satın almak isteyen alıcı kesinlikle Floransalı olmalı. Ayrıca satın alma öncesi talipliler 35 milyon euro depozito yatırmak zorunda" diyerek satışı ilan etti.



Başkan Commisso kulübün geçmiş dönemde büyük maddi krizleri atlattığını söyleyerek, "Fiorentina asla Checci Gori'nin sürüklediği felakete gitmeyecek. Bizim kulübümüzün şu anda borcu yok. Kulüp tamamen ailem tarafından finanse ediliyor. Bununla da gurur duyuyorum" diye konuştu.



Daha önce satışı gerçekleşen diğer Serie A kulüplerinin durumlarını da anlatan 71 yaşındaki başkan, "De Laurentiis ne kadar verip Napoli'yi aldı. Hiç bir şey değil. Peki Lotito Lazio için? Krause Parma için en fazla 60 milyon euro ödemişti. Ben açıklıyorum, 170 milyon euroya kulübü satın aldım. Antrenman sahası ve kulüp binası için 80-85 milyon euro harcadım." şeklinde sözlerini sarf etti.



Kadrosunda Milenkovic, Vlahovic, Castrovili gibi genç jenerasyon olarak kaliteli isimlerin yanı sıra Franck Ribery ve Giacomo Bonaventura gibi deneyimli ayaklar da bulunuyor.



