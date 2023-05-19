Fiorentina 120+9'da finale sarıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında Fiorentina deplasmanda Basel'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina 120+9'da finale sarıldı
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19 Mayıs 2023 01:08
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.

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