Fiorentina 120+9'da finale sarıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.
Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.
Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.