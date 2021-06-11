Finlandiya - Belçika maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Grupta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Belçika maça favori olarak başlayacak. Belçika'nın ilk yarıyı önde bitirmesine Tuttur'da 1,63 oran açıklandı. Belçika'nın hem ilk yarı hem de ikinci yarı kazanmasına 2,45 oran belirlendi. Finlandiya'nın galibiyetine verilen oran ise 7,50 olarak duyuruldu. Maçın beraberliğine ise 3,90 oran verildi. FİNLANDİYA - GALLER MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Belçika forması giyen Romelu Lukaku'nun gol atmasına 1,64 oran verildi. Lukaku'dan sonra gol atması en muhtemel isimlerden Michy Batshuayi'nin oranı 2,01, Christian Benteke'nin oranı ise 2,28 olarak duyuruldu. KIRMIZI KART OLUR MU?
Finlandiya ile Belçika'nın karşı karşıya geleceği maçta kırmızı kart çıkmasına 3,65 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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