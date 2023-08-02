Haber Tarihi: 02 Ağustos 2023 12:43 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 12:43

Fındık fiyatı açıklandı mı 2023? TMO fındık fiyatı ne zaman açıklanacak?

Fındık fiyatı açıklandı mı 2023? TMO fındık fiyatı ne zaman açıklanacak? Fındık üreticisi binlerce vatandaşımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları sonrası 2023 fındık fiyatları ile ilgili aramalara başladı. Peki, 2023 fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve bu yıl fiyatlar ne kadar olacak?

Fındık fiyatı açıklandı mı 2023? TMO fındık fiyatı ne zaman açıklanacak?
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2023 Fındık fiyatları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik...
FINDIK FİYATLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

2023 fındık fiyatları henüz açıklanmış değil. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.

TMO GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

Giresun kalite için 53,00 TL/Kg,
Levant kalite için 52,00 TL/Kg,
Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg'dır.

1 AĞUSTOS SALI 2023 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

Fiyatlar şu şekilde:


SAKARYA

En düşük: 52,40 Türk Lirası
En yüksek: 66,00 Türk Lirası

TRABZON

En düşük: 52,00 Türk Lirası
En yüksek: 57,50 Türk Lirası

DÜZCE

En düşük: 48,00 Türk Lirası
En yüksek: 58,97 Türk Lirası

AKÇAKOCA

En düşük: 42,00 Türk Lirası
En yüksek: 48,00 Türk Lirası

SAMSUN

En düşük: 46,00 Türk Lirası
En yüksek: 62,00 Türk Lirası

ÇARŞAMBA

En düşük: 50,10 Türk Lirası
En yüksek: 60,00 Türk Lirası

FATSA

En düşük: 48,00 Türk Lirası
En yüksek: 59,00 Türk Lirası

GİRESUN

En düşük: 56,30 Türk Lirası
En yüksek: 64,00 Türk Lirası

ZONGULDAK

En düşük: 40,00 Türk Lirası
En yüksek: 53,00 Türk Lirası

TERME

En düşük: 45,00 Türk Lirası
En yüksek: 53,00 Türk Lirası

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TMO fındık alım fiyatı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl açıklanıyor. TMO'nun piyasayı belirleyici etkisi ile beraber serbest piyasada da fındık fiyatları belirlenmiş oluyor. TMO'nun alım yaptığı fiyatın 5-10 TL aşağısından serbest piyasada fındık alımı yapılabiliyor. Yaklaşık 1 hafta içerisinde fındık alım fiyatlarının belli olması bekleniyor.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Fındık fiyatlarının ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda serbest piyasada en çok 61 TL fiyatı görüldü. Ancak bu fiyat eski sezon fındık için geçerli oluyor. Eski sezon fındık yeni sezona göre bir miktar değersiz olabiliyor. Bundan dolayı fındık alım fiyatı için 100 TL olarak açıklanması bekleniyor. Ordu ve Giresun'da meydana gelen sel felaketlerinin fındık ürününe zarar vermesinden dolayı rekoltede düşüş beklenirken bunun fiyatlara yansıması da bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SON HESAPLAMAYI YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri dikkate alınarak bir fiyat belirlenmeye çalışılıyor. Bu fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.

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