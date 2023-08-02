Fındık fiyatı açıklandı mı 2023? TMO fındık fiyatı ne zaman açıklanacak?

2023 Fındık fiyatları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik...2023 fındık fiyatları henüz açıklanmış değil. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.Giresun kalite için 53,00 TL/Kg,Levant kalite için 52,00 TL/Kg,Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg'dır.Fiyatlar şu şekilde:En düşük: 52,40 Türk LirasıEn yüksek: 66,00 Türk LirasıEn düşük: 52,00 Türk LirasıEn yüksek: 57,50 Türk LirasıEn düşük: 48,00 Türk LirasıEn yüksek: 58,97 Türk LirasıEn düşük: 42,00 Türk LirasıEn yüksek: 48,00 Türk LirasıEn düşük: 46,00 Türk LirasıEn yüksek: 62,00 Türk LirasıEn düşük: 50,10 Türk LirasıEn yüksek: 60,00 Türk LirasıEn düşük: 48,00 Türk LirasıEn yüksek: 59,00 Türk LirasıEn düşük: 56,30 Türk LirasıEn yüksek: 64,00 Türk LirasıEn düşük: 40,00 Türk LirasıEn yüksek: 53,00 Türk LirasıEn düşük: 45,00 Türk LirasıEn yüksek: 53,00 Türk LirasıTMO fındık alım fiyatı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl açıklanıyor. TMO'nun piyasayı belirleyici etkisi ile beraber serbest piyasada da fındık fiyatları belirlenmiş oluyor. TMO'nun alım yaptığı fiyatın 5-10 TL aşağısından serbest piyasada fındık alımı yapılabiliyor. Yaklaşık 1 hafta içerisinde fındık alım fiyatlarının belli olması bekleniyor.Fındık fiyatlarının ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda serbest piyasada en çok 61 TL fiyatı görüldü. Ancak bu fiyat eski sezon fındık için geçerli oluyor. Eski sezon fındık yeni sezona göre bir miktar değersiz olabiliyor. Bundan dolayı fındık alım fiyatı için 100 TL olarak açıklanması bekleniyor. Ordu ve Giresun'da meydana gelen sel felaketlerinin fındık ürününe zarar vermesinden dolayı rekoltede düşüş beklenirken bunun fiyatlara yansıması da bekleniyor.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri dikkate alınarak bir fiyat belirlenmeye çalışılıyor. Bu fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.