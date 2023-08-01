Haber Tarihi: 01 Ağustos 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 17:25

Fındık fiyatı açıklandı 2023: Fındık fiyatı açıklandı mı? TMO fındık taban fiyatları

Fındık üreticisi binlerce vatandaşımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları sonrası 2023 fındık fiyatları ile ilgili aramalara başladı. Peki, 2023 fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve bu yıl fiyatlar ne kadar olacak?

Fındık fiyatı açıklandı 2023: Fındık fiyatı açıklandı mı? TMO fındık taban fiyatları
Abone Ol
2023 Fındık fiyatları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik...
FINDIK FİYATLARI 2023 NE KADAR OLACAK?

2023 yılı için henüz güncel fındık fiyatları açıklanmadı.

Fındık alım fiyatlarının fındık üreticileri için çok büyük bir önemi bulunuyor. 2023 yılının yeni sezon ürünü için hasat yavaş yavaş başladı. Karadeniz bölgesinde sahil kesimlerinde bazı üreticiler fındıklarını toplamaya başladılar. Ancak fındık fiyatının belli olmaması büyük bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Ne kadar fiyatla fındığını satacağını bilmeyen fındık üreticileri maliyetlerinin karşılanıp karşılanmayacağından habersizler. Artan işçilik maliyetleri ile beraber fındık üreticileri zarar etmekten endişe ediyorlar. Geçtiğimiz yıl fındık alım fiyatları 30 Temmuz'da açıklanmıştı.

1 AĞUSTOS SALI 2023 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

Fiyatlar şu şekilde:

SAKARYA

En düşük: 52,40 Türk Lirası
En yüksek: 66,00 Türk Lirası


TRABZON

En düşük: 52,00 Türk Lirası
En yüksek: 57,50 Türk Lirası

DÜZCE

En düşük: 48,00 Türk Lirası
En yüksek: 58,97 Türk Lirası

AKÇAKOCA

En düşük: 42,00 Türk Lirası
En yüksek: 48,00 Türk Lirası

SAMSUN

En düşük: 46,00 Türk Lirası
En yüksek: 62,00 Türk Lirası

ÇARŞAMBA

En düşük: 50,10 Türk Lirası
En yüksek: 60,00 Türk Lirası

FATSA

En düşük: 48,00 Türk Lirası
En yüksek: 59,00 Türk Lirası

GİRESUN

En düşük: 56,30 Türk Lirası
En yüksek: 64,00 Türk Lirası

ZONGULDAK

En düşük: 40,00 Türk Lirası
En yüksek: 53,00 Türk Lirası

TERME

En düşük: 45,00 Türk Lirası
En yüksek: 53,00 Türk Lirası

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TMO fındık alım fiyatı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl açıklanıyor. TMO'nun piyasayı belirleyici etkisi ile beraber serbest piyasada da fındık fiyatları belirlenmiş oluyor. TMO'nun alım yaptığı fiyatın 5-10 TL aşağısından serbest piyasada fındık alımı yapılabiliyor. Yaklaşık 1 hafta içerisinde fındık alım fiyatlarının belli olması bekleniyor.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Fındık fiyatlarının ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda serbest piyasada en çok 61 TL fiyatı görüldü. Ancak bu fiyat eski sezon fındık için geçerli oluyor. Eski sezon fındık yeni sezona göre bir miktar değersiz olabiliyor. Bundan dolayı fındık alım fiyatı için 100 TL olarak açıklanması bekleniyor. Ordu ve Giresun'da meydana gelen sel felaketlerinin fındık ürününe zarar vermesinden dolayı rekoltede düşüş beklenirken bunun fiyatlara yansıması da bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SON HESAPLAMAYI YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri dikkate alınarak bir fiyat belirlenmeye çalışılıyor. Bu fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Fındık fiyatı
Gündem

Diğer Haberler

Göztepe'ye amatör sporlar için sponsor desteği Göztepe Göztepe'ye amatör sporlar için sponsor desteği
Barcelona'nın Joao Felix aşkı alevlendi Barcelona Barcelona'nın Joao Felix aşkı alevlendi
Bodrumspor'dan Frederiksen çıkarması Türkiye Transferler Bodrumspor'dan Frederiksen çıkarması
Hüseyin Eroğlu: ''Zorlu bir lig olacak'' Samsunspor Hüseyin Eroğlu: ''Zorlu bir lig olacak''
Kayserisporlu futbolcular taraftarla buluştu Yukatel Kayserispor Kayserisporlu futbolcular taraftarla buluştu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı Dünya Futbolu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı
Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu'yu transfer etti Türkiye Transferler Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu'yu transfer etti
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev Dünya Futbolu UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Fenerium'dan 5 yıldızlı forma açıklaması Fenerbahçe Fenerium'dan 5 yıldızlı forma açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Gremio açıkladı, Joao Pedro imzaya gidiyor
2
Galatasaray - Zalgiris maçı öncesi Bakambu kararı
3
Galatasaray'a para yağmuru! Sponsorlardan çılgın gelir
4
Galatasaray'da Kerem Demirbay için geri sayım!
5
Beşiktaş'a Macar kanat! Alman ekibinden kiralanacak
6
İngiltere'den Samsunspor'a transfer; Olivier Ntcham
7
Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Selim Soydan'a cevap!

SON HABERLER

yukarı ok