Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch, Karl-Anthony Towns ve Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "çok benzer" olduklarını söyledi.



Finch, Sirius XM NBA Radio ile yaptığı röportajda iki "ultra yetenekli uzun" olarak tanımladığı yıldız oyuncular arasındaki benzerlikleri şöyle detaylandırdı:



"Yetenekleri, oyun tarzları ve yapabildikleri her şey açısından, çok benzerler. İkisi de pas atabilen, şut atabilen, dripling yapabilen ultra yetenekli uzunlar. Takım arkadaşları için pozisyon yaratan, sırtı dönükken skor üreten ve sahanın yer yerinden sayı bulabilen oyuncular.



Sanırım KAT birkaç yıl önce All-NBA seçilmişti ve son iki sezonu, sakatlıklar ve ailesiyle ilgili herkesin bildiği diğer durumlar sebebiyle kötü gitmişti. Bence ikisi de son derece benzer."



Sezonda şu ana dek bireysel olarak iyi bir sezon geçiren Towns, 23.5 sayı, 9.5 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarının yanı sıra, üç sayı çizgisi gerisinden %47.4 ile kariyerinin en iyi oranını yakalıyor.



