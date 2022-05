Finansbank Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer?

Finansbank EFT İşlem Saatleri Nelerdir?

Finansbank EFT Başka Bankaya Ne Zaman Geçer?

Banka müşterilerinin haftanın belli günlerinde ve çalışma saatlerine paralel saat aralıklarında para aktarmalarını sağlayan bu sistem hesaplar ve kişiler arası finansman geçişlerinde çok önemli bir yer tutmaktadır.hangi saatler yapılabilir, EFT ile gönderilen para başka banka hesabına ne kadar sürede geçer gibi bilinmesinde fayda olan hususları açıklayalım.Bankalar arasındaki nakit transferlerine müsaade eden EFT ile farklı banka müşterileri birbirlerine veya birden fazla bankada hesabı olan müşteri kendi hesapları arasında belirlenen zaman dilimleri içerisinde para aktarmaları yapabilirler.bireysel hesaplarda sabah saat 9 da başlayıp akşamüzeri saat 17 çeyrekte sona ermektedir. Finansbank kurumsal hesaplar ise bu saat aralığı sabah 9 ile akşamüzeri 17 olarak belirlenmiştir.Finansbank veya başka bir bankada EFT işlemleri hafta işi belirlenen saatler dışında ve hafta sonu ile tüm resmî tatil günlerinde yapılamamaktadır. EFT işlemi yapmak isteyenler para transfer planlarını bu zaman aralıklarına göre ayarlayabilir ve herhangi bir işlem aksaklığına maruz kalmadan sorunsuzca işlerini yürütebilirler.Bir üst başlıkta işlem yapılabilen saat aralıkları ve işlem günleri hakkında bilgi verdiğimizişlemleri ile bu bankada hesabı bulunan kişilerin dikkate almaları gereken zamanları belirtmiştik. Her iş planlı olmayabiliyor, hiç ortada olmayan bir para transferi karşısında hesabımızdan hemen bir başka bankaya para transferi yapmamız gerekebilir. O zaman aklımızatereddüdü gelir. Bu konuya iki farklı açıdan bakıp iki farklı süre verebiliriz.İlk olarak işlem günlerinde ve işlem saatlerinde yapılan EFT işlemleri ne zaman başka banka hesabına geçer sorusunu cevaplayalım. İşlem aralığında yapılan EFT işlemi sistem ve diğer yapılan işlemlerin yoğunluk durumuna göre 5 dakikada da tamamlanabilir fakat en fazla yarım saate hesaba geçiş tamamlanmış olur.İkinci durum ise EFT işlem gün ve saatleri dışında yapılmak istenen işlemlerdir. Bu zamanlarda yani akşamları veya tatil günlerinde yapılmak istenenişlemlerinde banka size işlemin ilk iş günü saat 9 da işleme alınacağını belirterek işlemi erteler. Aslında her gün her saat EFT talimatı verilebilir fakat EFT işleminin banka tarafından işleme alınması sadece belli gün ve saatlerde mümkün olabilmektedir.Bankaların belirlediği EFT gün ve saat aralıkları sadece kendi inisiyatiflerinde bir durum olmayıp Merkez Bankasında tatil günleri ve mesai saatleri dışında işlem yapılamamasıyla ilgilidir.işlemleri ile hesabınızda bulunan para ile bir başka bankadaki kredi kartınıza veya doğum gününde hediye alamadığınız bir yakınınıza para gönderebilirsiniz.