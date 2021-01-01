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Finallerde "susuzluk" problemi yaşayan Giannis'e serum takılmış!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun NBA Finallerinin 5. ve 6. maçlarında ciddi bir "susuzluk" problemi yaşadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun NBA Finallerinin 5. ve 6. maçlarında ciddi bir "susuzluk" problemi yaşadığı bildirildi.

Giannis, NBA Finalleri sırasında Phoenix Suns'a karşı serinin 6. maçındaki 50 sayılık performansı da dahil olmak üzere harika performanslar sergilemişti.

The Athletic'den Eric Nehm ve Sam Amick tarafından hazırlanan bir rapora göre, Bucks süperstarı aslında serinin ikinci bölümünde nispeten ciddi bir susuzluk problemi yaşamıştı:

"Tüm bu memnuniyetin ortasında, süregelen bir acı da vardı. Antetokounmpo, 5. maçtan sonra basın toplantısına geldiğinde, yüzünü buruşturarak oturmuş ve odadan çıkıp 30 dakikadan fazla bir süre sonra geri dönmeden önce, 'Devam edemeyeceğim' demişti.

Kaynaklar, Giannis'in susuzluktan ötürü aşırı derecede hasta olduğunu ve 32 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansından sonra kendisine serum takıldığını gördüklerini söylediler. Bu rekabetçi yaklaşımın kalıntıları 6. maçtan sonra da mevcuttu, çünkü tekrar ciddi bir rahatsızlık yaşayan Antetokounmpo, midesini tutuyor ve röportajlar arasında sürekli olarak Gatorade şişelerini kafasına dikiyordu."

Giannis, Suns'a karşı NBA Finallerinin son iki önemli maçında herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermemişti ve maç başına 35.2 sayı, 13.2 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla Finalleri domine etmişti.


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