Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 16:43

Finale girmeyen büte girebilir mi? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2023

Üniversitelerde final tarihlerinin yaklaşması ile beraber "vize ve finale girmeyen büte girebilir mi" sorusu merak edilmeye devam ediyor. Peki, üniversitede vize ve finale girmeyen büte girebilir mi? İşte detaylar...

Finale girmeyen büte girebilir mi? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2023
Abone Ol
Vizeye girmeyen finale girebilir mi sorusu son günlerde en çok merak edilen sorulardan birisi. Çeşitli nedenlerle vizeye katılım gösteremeyen fakat final sınavına girebilecek durumda olan öğrenciler, durum ilgili internet üzerinden bilgi almak istiyor. Peki, vizeye girmeyen finale girebilir mi? İşte detaylar...

FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

Bazı üniversitelerde final sınavına girmeyen öğrenciler de bütünleme sınavına da giremiyor. Finale girmeyip de bütünlemeye girmek isteyen öğrencilerin ise geçerli bir mazereti olması gerekmekte. Dersten geçtiği halde bütünleme sınavına giren öğrencilerin sınavdan aldıkları not geçersiz sayılabilmekte.

Bazı öğrenciler çalışmamaktan, bazı öğrenciler ise yorgunluktan dolayı Üniversitelerin final sınavına girmiyor. Özellikle okulu uzatanlar veya vizelerde düşük not alanlar final sınavına girmeden direk bütünleme sınavına girmeyi tercih ediyor. 

Hemen hemen tüm üniversitelerde final sınavına katılım sağlamazsanız dahi bütünleme sınavına girebilirsiniz. Vizeye girmediğiniz durumlarda da final yada bütünleme sınavlarına girebilirsiniz. Bu sebeple vizesine ve finaline girmediğiniz sınavın bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için öğrencilerin bulundukları üniversite öğrenci işlerinden veya program hocasından durumunu sorabilir.

İstanbul Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Fakültesi kısaca AUZEF'nde vizeye girmeyen finale girebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Bayern Münih, yeni kalecisini buldu Transferler Bayern Münih, yeni kalecisini buldu
Uğurcan Çakır'dan Uğurcan Çakır'a ziyaret Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan Uğurcan Çakır'a ziyaret
Montella: 'Hem F.Bahçe hem G.Saray'ı yendiler, zor!' Adana Demirspor Montella: "Hem F.Bahçe hem G.Saray'ı yendiler, zor!"
Emre Belözoğlu: 'Kazanan taraf olmak güzel' Türkiye Kupası Emre Belözoğlu: "Kazanan taraf olmak güzel"
Beşiktaş Vodafone, Dudullu'yu farklı geçti Futbol Beşiktaş Vodafone, Dudullu'yu farklı geçti
Aile Destek programı zam gelecek mi? 2023 Aile Destek Paketi ne zaman ödenecek? Gündem Aile Destek programı zam gelecek mi? 2023 Aile Destek Paketi ne zaman ödenecek?
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan 5 gollü galibiyet Galatasaray Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan 5 gollü galibiyet
Nuri Şahin: 'Mourinho'yu aradım, istedim' Transferler Nuri Şahin: "Mourinho'yu aradım, istedim"
Başakşehir turladı, penaltılarda olay çıktı! Türkiye Kupası Başakşehir turladı, penaltılarda olay çıktı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barcelona, Depay'ın fiyatını belirledi!
2
Haji Wright için açıklama; Fenerbahçe ve Galatasaray
3
Yüksel Yıldırım: "İsmail Yüksek'i istedik, vermediler"
4
İlhan Palut: "Emre Belözoğlu, beni aradı!"
5
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme ve transfer yanıtı
6
Vincent Aboubakar, Beşiktaş için feshetti
7
Galatasaray'da Icardi'ye talip çıktı!

SON HABERLER

yukarı ok